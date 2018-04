Flip 2009: A família real da literatura

Xin Ran e Ma Jian: Assistir à palestra dos escritores chineses me deu saudades da China

Se alguém me contasse como seria meu almoço de ontem, 2 de julho, em Paraty talvez eu nem tivesse vindo para a Flip, de tanto nervoso. (Na verdade eu teria, sim, claro.) É que se eu realmente soubesse, acho que eu não teria dormido na noite anterior de tanta ansiedade (o exagero é proposital).

Tudo começou com um telefonema do meu colega de Flip (e de China, quase um ano atrás) Daniel Piza. “Vai ter um almoço para os autores na casa do príncipe Dom João, você quer ir?” Essa eu vou ficar devendo para o Daniel durante um bom tempo.

Ele esqueceu apenas um detalhe: de me dar o endereço. Antes que eu pensasse que ele estava virando carioca (diz a lenda que os cariocas convidam você para alguma coisa e não combinam o dia nem o horário, só para deixar os maníacos paulistas malucos), imaginei que aqui é uma cidade tão pequena que seria uma tarefa fácil. Afinal, quantos príncipes há em Paraty?

Antes que você pergunte, o celular dele não estava funcionando. Isso deu origem a uma cena bastante bizarra: tive que sair perguntando pela rua onde era a casa do príncipe. Pode parecer um problema simples para você, mas eu não sou daqueles caras que estão acostumados a sair pelas calçadas de pedra de alguma cidadezinha perguntando para as pessoas onde é a casa do príncipe. Se fosse uma princesa, talvez. Mas o mais surpreendente é que todo mundo sabia.

Quando chego à casa de Dom João, encontro jornalistas, alguns empresários do ramo dos livros e poucos autores. É uma casa grande mas não enorme, pelo menos não como a casa que imaginamos quando se fala em ‘casa do príncipe’. Sim, os móveis são rusticamente reais, mas o verdadeiro clima de nobreza está nas paredes, espalhado por telas com retratos de um monte de gente que eu só havia visto nos livros de história do primário.

A casa em si é bastante charmosa, dividida em pequenas e aconchegantes salas decoradas com bustos de madeira, quadros de pássaros brasileiros (Richard Dawkins vai adorar isso, pensei na hora) e outros objetos como revistas importadas de fotografia e livros de arte. Não há ostentação, é tudo o que se pode esperar de um príncipe… brasileiro. No jardim, as mesas estavam preparadas para o almoço e o bar de caipirinhas já abrigava uma respeitável fila formada por estrangeiros curiosos e brasileiros empolgados.

A seguir, finalmente, uma informação objetiva entre tantas divagações: o cardápio.

Menu

Residência Dom João

Paraty, 2 de julho de 2009

Salada do jardim brasileiro

Feijão de Minas

Bobó de camarão com arroz branco

Molho de pimenta

Galinha do campo com quiabo grelhado

Angu de fubá

Couve crocante

Frutas da terra com couli de morango

Abacaxi colonial

(Só um comentário: o ‘abacaxi colonial’ é um pedaço de abacaxi temperado com uma farta dose de cachaça. Se existir algo mais brasileiro que isso, por favor alguém me avise.)

Estou conversando com um grupo de amigos quando olho para a porta e vejo o Gay Talese com a mulher, Nan. Poucos depois, logo atrás dele, chega o Richard Dawkins, que eu achei que veria apenas na Mesa ‘Deus, um Delírio’, a última da noite dessa quinta-feira. Daí entra o mexicano Mario Bellatin. Daí chega o Alex Ross com o namorado. Daí vem o afegão Atiq Rahimi. Daí entra a irlandesa Anne Enright. E daí, para minha felicidade ainda maior, entram os chineses Xin Ran e Ma Jian.

Já contei aqui mais de uma vez (e sou sempre criticado pois me acusam de fazer propaganda) que lancei um livro chamado ‘Ping Pong’, espécie de diário/guia com a minha cobertura na Olimpíada de Pequim. Mas agora não é propaganda, como você vai ver a seguir, mas uma boa história.

‘Ping Pong’ tem uma característica bastante interessante, que é o design inspirado no pequeno livro vermelho do Mao Tsé-Tung. Inspirado é força de expressão: ele é copiado mesmo, com todos os detalhes como a capa de plástico, a foto do autor adesivada, o título em dourado, etc. O projeto é do meu querido amigo e sensacional ilustrador Daniel Kondo, baseado no próprio livro do Mao que eu já havia trazido da China exatamente com a intenção de fazer essa paródia.

Pois bem, eu havia levado uma mochila com alguns exemplares para o almoço, justamente porque achei que seria a oportunidade de entregá-los para algum contato importante. Quando tirei os livrinhos da bolsa e dei de presente para Xin Ran e Ma Jian, fiquei surpreso com a reação deles: eles ficaram loucos. Começaram a dar risada e a comentar entre eles (em chinês, ou seja, não entendi nada). Apesar de Ma Jian morar em Londres, ele não fala uma palavra em inglês (como ele consegue sobreviver é uma incógnita para mim), mas Xin Ran fala um inglês razoável. Xin Ran me cumprimentou várias vezes, elogiou o livro (aê, Dani!) e me deu seu cartão. Disse que gostaria de me ajudar a lançar o livro na China. Não sei se ela havia tomado muitas caipirinhas, porque nunca imaginei que os chineses sequer cogitassem que um livro que faz gozação com Mao Tsé-Tung poderia ser publicado na China. Digo que vou vê-los mais tarde, na Mesa ‘China no Divã’, na Tenda dos Autores. Eles agradecem e se despedem. Vou mandar um e-mail para Xin Ran assim que voltar para São Paulo.

O almoço continuou muito bem, obrigado. De repente, me vi numa rodinha conversando com a mulher do Gay Talese, Nan, e a Anne Enright. Perguntei para Nan o que ela achava do próximo projeto do marido, que pretende escrever um livro-reportagem sobre… o próprio casamento. “Mas ele não entende nada de casamento”, ela responde, sorrindo. Pergunto se ela já leu alguma coisa do livro e ela dá mais risada ainda. “Toda noite eu leio um pouco, porque ele escreve muito devagar, escolhendo palavra por palavra. Ele pede minha opinião como editora, não como mulher”, brinca Nan. Anne (olha a intimidade) entra na conversa e diz que ela também pede para o marido ler seus textos. Mas confessa a decepção com a reação dele: “meu marido conhece 50 tipos de silêncio”, completa. Genial. Até penso em me beliscar para saber se estou realmente acordado, mas fico com medo de fazer confusão e beliscar o braço da Nan ou da Anne, minhas novas melhores amigas de infância.

Às 15h, o almoço é servido. Nan Talese pede licença para se servir e fazer o prato do marido: mais uma razão para eu invejar Gay Talese. A comida, servida em louça real por empregados que falam inglês com sotaque carioca, está deliciosa. Ou talvez seja a minha fome mesmo.

Pouco depois, converso com alguns editores e escritores brasileiros antes de me preparar para ir embora. Troco algumas palavras de agradecimento com o príncipe Dom João, e imediatamente me identifico com ele. Não com ele como pessoa física, de barba e camisa branca, mas com o que ele representa. Imagino que eu me acostumaria facilmente à vida de príncipe. Eu adoraria, na verdade. “Dom Felipe, o senhor tem um jantar amanhã na casa da rainha da Suécia; Dom Felipe, o senhor precisa acompanhar a princesa da Dinamarca à ópera”, e coisas assim. Uau. Pensando bem, naquele dia, não haveria nenhum outro programa melhor do que receber em casa a família real da literatura mundial, exatamente como o verdadeiro Dom João fez. Obrigado pelo almoço, príncipe. Se souber de uma oportunidade em alguma família real, estamos aí.