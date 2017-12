Fêmeas que se reproduzem sozinhas

Cientistas da Inglaterra descobriram que as fêmeas do dragão de Komodo são capazes de se reproduzir sozinhas, sem serem fecundadas por um macho. A pergunta é: e quem disse que algum macho em sã consciência ia querer se reproduzir com um bicho feio desses aí?

Brincadeiras à parte, esta é a prova definitiva de que a mulher é um animal superior ao homem na escala evolutiva. É isso, falei: elas são superiores. Já vi vários estudos provando que o futuro será assim: sem homens.

Nunca contei aqui, mas sou apaixonado pelo processo de evolução humana. Adoro estudar os grandes primatas (Gorila, Chimpanzé, Bonobo e Orangotango), acho que aprendemos muito sobre os seres humano observando o comportamento desses macacos. Sou fascinado por Darwin, acho que ele é até mais importante do que Einstein e Newton (pensei em incluir Jesus Cristo na lista, mas acho que seria muito polêmico). Até porque a teoria evolucionista de Charles Darwin nos ensina que, lá no fundo, somos apenas isso: animais.

PS. Pretendo voltar ao assunto em breve, se não houver ninguém contra.