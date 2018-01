Exclusivo! Feijoada, caipirinha… e 007

Imagine que você está comendo um feijoada no Bar Brahma e vê entrando o ator e ex-007 Pierce Brosnan. Provavelmente você vai pedir para o garçom suspender a caipirinha, ou trocá-la por um Dry Martini (batido, não mexido). Ou talvez seja melhor você pensar duas vezes: Se você estava hoje na esquina mais tradicional de São Paulo, a Ipiranga com São João, você realmente viu James Bond em carne, osso e algumas rugas.

Eu não estava lá, mas esse blog tem colaboradoras bem informadas por todo o planeta. Minha amiga, a jornalista Valéria Monteiro, estava lá e acabou de me enviar com exclusividade duas fotos de Pierce Brosnan. Uma delas está aqui.

Mas que diabos Pierce Brosnan estava fazendo no Centro de São Paulo? Ele veio gravar um comercial de carro, a exemplo de Kiefer Sutherland, astro de ’24 Horas’. Kiefer veio gravar o comercial de lançamento do C4 Pallas, da Citroën, e Brosnan está aqui para as filmagens do Vectra Elite 2.0, da GM. Segundo O Estado de S. Paulo de hoje, o cachê desses astros gira em torno de US$ 1 milhão, de acordo com estimativas do mercado publicitário. A GM informou que Brosnan estaria em São Paulo apenas a partir de segunda-feira, mas, em se tratando de 007, ninguém esconde nada do blog Palavra de Homem. Um beijão, Valéria!