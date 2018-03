Ela é demais, não? Depois de se tornar musa de um dos maiores diretores do cinema, Woody Allen, Scarlett dirigiu um curta-metragem em homenagem a Nova York estrelado porm Kevin Bacon) e ainda… virou cantora. Ela vai lançar nas próximas semanas o CD ‘Anywhere I Lay My Head’, com covers de Tom Waits e participação de David Bowie. Não sei nem se ela sabe cantar, mas vou comprar o disco no dia que sair: se for ruim, guardo apenas o encarte com as fotos.

