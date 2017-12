Este blog está na moda

Estamos ficando chiques: o blog Palavra de Homem está passando a semana na São Paulo Fashion Week. Quem quiser acompanhar, pode ouvir na rádio Eldorado, todos os dias, entre 19h e 20h (o horário varia entre 19h20 e 19h40) ou ver os boletins aqui, dentro da cobertura do portal do Estadão. Na terça-feira, último dia do evento, prometo fazer aqui no blog um balanço de tudo que rolou. Agora, se vocês me dão licença, eu preciso correr para assistir a mais um desfile de alguma grife de biquínis.

