Mutantes preparam disco novo

Os Mutantes voltaram, fizeram barulho… e depois deram uma sumida. Mas havia uma razão: Arnaldo Baptista e Zélia Duncan, que havia entrado no lugar de Rita Lee, deixaram a banda.

Agora, ‘Mutantes depois’, Sérgio Dias envia um comunicado à imprensa explicando (mais ou menos) o que aconteceu e afirmando que ele e o baterista Dinho Leme – além do baixista Liminha – estão de volta ao estúdio para um disco de inéditas. Em homenagem e respeito à história de uma das bandas pioneiras do rock nacional, reproduzo o comunicado aqui.

Mutantes Depois… 2 de abril de 2008

Faz alguns meses que Mutantes tem preparado a sua resposta aos nossos fãs que esperam ainda uma declaração oficial nossa, uma vez que houve significativas mudanças em nosso grupo.

Eu e Dinho sempre achamos que fofocas devem ficar para as titias e vovós enquanto se divertem tricotando a vida alheia, portanto decidimos que a melhor maneira de dar uma satisfação ao mundo, e a vocês que nos acolheram com tanto ardor e vida é através de pronunciamento.

O nosso pronunciamento será feito com música, pois afinal este é o nosso idioma, idioma este da alma e onde as palavras são ditas com mais do que um simples propósito musical, mas sim com arte e nossa total emoção.

Fiquei e estarei sempre de luto por Arnaldo e com Zélia creio que me apressei ao julgá-la uma Mutante…Ela parecia tanto sê-lo mas descobri que em vez de Mutante ela é uma ‘Transformer’ . Ela serviu para provar que Mutantes é maior do que qualquer um de seus membros individuais…

Bom, nós Mutantes fomos transcendidos por nossa música. Assim foi durante mais de 30 anos onde ela se fez viva por gerações após gerações e transpôs todas as impossíveis barreiras que normalmente um grupo aspirante tem pela frente.

Nós Mutantes sem gravadora, sem estarmos juntos, sem ter um disco, sem tocar em rádios, sem jabá, sem empresário, isto é, sem fazermos absolutamente nada a não ser termos feito a nossa música e arte com honestidade, conseguimos o impossível, só para provar que nada o é…

Em três meses nós estávamos tocando nos maiores e mais importantes palcos do mundo, de Barbican em Londres à Hollywood Bowl em L.A., do sonhado Filmore ao Festival de Pitchfork, de Milão à Lincoln Center, e muitos outros que agora já são história como o Aniversário de São Paulo, grato momento em minha vida…

Mutantes em dois anos se estabeleceram como uma banda internacional de alto prestígio com o respeito de grandes formadores de opinião com Beck, Sean Lennon, Devendra Banhart e muitos e muitos outros dentro da arte em geral até a mais importante e especializada imprensa mundial como NY Times, que nos agraciou com a capa contendo críticas que no mínimo nos fez muito orgulhosos de sermos os brasileiros que quebraram a ‘barreira do som’, com nossas guitarras feitas em casa e nossas músicas e atitudes tupiniquins.

Agora temos um novo passo a dar, creio ser este o real motivo para a nossa reunião e retorno aos palcos do mundo, um projeto novo e virgem, um novo CD de músicas inéditas.

Eu e Dinho estamos completamente felizes em estarmos gravando agora.

Tentei desde o começo junto a meu irmão e à Zélia formar um núcleo de criação, mas foi infrutífero, pois eles não quiseram fazer músicas novas. Mas para espanto meu e total felicidade, em São Paulo, no aniversário da cidade, me reencontrei com Tom Zé e nos juntamos como parceiros. Ele é o parceiro que pedi a Deus, além de outros como Devendra Banhart que fez uma participação nesta primeira música cantando conosco. Tenho trabalhado há dois anos em compor junto com nossa maravilhosa banda e com Dinho este novo trabalho, e agora posso afirmar com a maior felicidade do mundo: “Sim estamos muito vivos e viemos para ficar”. Os músicos que chamei para formar nossa banda de suporte para o Barbican se tornaram indispensáveis, pois por graça divina vieram e couberam como luva em nossa idéia e filosofia artística. Assim como Dinho e Liminha uma vez conquistaram seu lugar na banda eles também o fizeram, eles são os Mutantes de hoje, filhos de nossas gerações sementes musicais e antes de tudo nossos maiores cúmplices. Grande Vinicius, Vitor, Henrique, Fábio, Simone e Bia.

Nós, Mutantes, estamos por fim felizes, e sem empecilhos que travem as nossas rodas da vida e da fortuna no grande Tarot do Universo.

Estaremos agora entregando a todos vocês, a nossa música, a primeira de muitas que estamos compondo…chama-se Mutantes Depois e é sobre vocês o nosso público os reais mutantes de cuja energia somos feitos, como uma pessoa só…

Queridos, que imensa saudade de tocar para vocês e de vê-los felizes e brilhando junto conosco…

Mutantes somos todos nós, aqueles que sonham e vivem com verdade os seus ideais no olhar na alma e no coração…

Que o Grande Arquiteto do Universo abençoe a todos e espero que se divirtam com a nossa música assim como nós estamos…

Um enorme ardoroso abraço

Sérgio Dias

Mutantes

(foto: Alex Silva/AE)