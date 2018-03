Duas notícias importantíssimas

Dois comentários rápidos (e inúteis) sobre notícias publicadas hoje no Estadão:

“O grupo de private equity Blackstone anunciou ontem a compra da cadeia de hotéis Hilton por cerca de US$ 26 bilhões em dinheiro.”

Imagina a festa que Paris Hilton vai dar para comemorar o negócio.

“O filho do ex-candidato à presidência dos EUA Al Gore foi preso na manhã hoje com três quilos de maconha em uma estrada da Califórnia.”

Parece que o filho do Al Gore também gosta do contato com a natureza.