Documento contra a censura: '1968: Mordaça no Estadão'

Você deve estar acompanhando a censura que o jornal O Estado de S. Paulo tem sofrido em relação a matérias sobre a família Sarney. Aproveito a importância do assunto para publicar o documentário produzido pela TV Estadão sobre a censura que afetou a imprensa… em 1968, época em que o Estadão publicava trechos de ‘Os Lusíadas’ no lugar das matérias proibidas e o Jornal da Tarde ironizava o regime militar colocando receitas culinárias no lugar do material censurado. Abaixo, ‘1968: Mordaça no Estadão’:

