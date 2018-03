David Lynch dirigiu o novo clipe de Moby

Que eu queria ser o cineasta David Lynch todo mundo que lê esse blog já sabe. Qual é a novidade, então? A novidade é que Lynch dirigiu o videoclipe de ‘Shot in the Back of the Head’, single do novo disco do Moby. Não sou grande fã de Moby, mas quando vejo as palavras ‘David Lynch’ e ‘vídeo’ na mesma frase, eu presto atenção redobrada.

Ao contrário das imagens sofisticadas e geralmente surrealistas de seus filmes, no vídeo abaixo David Lynch usa uma estética que remete ao expressionismo alemão mas tem um toque de ingenuidade, mais ou menos como se o ‘Gabinete do Dr. Caligari’ tivesse sido desenhado à mão por uma criança de 8 anos.

(Uau, uma comparação tão maluca como essa só podia ser publicada em um post sobre o David Lynch)

Enjoy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[kml_flashembed movie=”http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4146911%26server=vimeo.com%26show_title=1%26show_byline=1%26show_portrait=0%26color=ED8B1C%26fullscreen=1″ width=”400″ height=”270″ wmode=”transparent” /]

“>Shot In The Back Of The Head from Moby on Vimeo.