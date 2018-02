Daniella Cicarelli fora da MTV

Depois de muita especulação, a MTV anunciou: Cicarelli está fora da emissora. A partir de 2008, a apresentadora-modelo não fará mais parte do elenco da MTV Brasil. O contrato termina no dia 31 e a emissora já encerrou as negociações. Isso reforça a teste de que Cica pode ir para a Band, já que ela foi vista (e fotografada) ontem saindo de um restaurante no Itaim após se encontrar com a direção da emissora. E com um pacotinho na mão, possivelmente um contrato.

A seguir, a nota oficial da MTV Brasil:

“A Diretoria da MTV Brasil comunica que o processo de renovação do contrato de Daniella Cicarelli chegou ao final. A apresentadora pretendia fazer uma atração que não coincide com os planos da MTV Brasil para 2008. Sendo assim, o contrato de Daniella Cicarelli, que se encerra em 31 de dezembro de 2007, não será renovado. Tudo termina na melhor e mais perfeita harmonia entre as partes envolvidas; não poderia ser diferente, já que a apresentadora esteve à frente de vários programas de sucesso na MTV por mais de 5 anos.”

Então tá, adeus Cica. Uma notícia boa e outra ruim: não veremos mais suas pernas perfeitas desfilando pelo palco da premiação do VMB Brasil; por outro lado, não aguentaremos mais as besteiras e a falta de preparo de Cicarelli para apresentar qualquer tipo de evento. Ou será que no ano que vem teremos o Video Music Band, com Cica ao lado do Datena? Socorro.