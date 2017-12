Como eu comecei a tocar guitarra

.

Toco guitarra há uns 200 anos, embora só tenha 36. Comecei a tocar cedo, aos 10, com um professor de violão contratado pelo meu pai. Uma semana depois, sabia duas músicas (‘Aquarela’, do Toquinho, e ‘Plunct Plact Zum!’, do Raul Seixas) e dexei o professor tocando sozinho. Daí eu e uns amigos do prédio (Pit e Yves Passarell) formamos uma banda chamada Viper. Esta é apenas uma minúscula introdução, só para avisar que vou falar bastante sobre o Viper por aqui. Até porque o disco novo (o oitavo CD da banda, yes, sir) está sendo mixado (já está no forno, como se diz) e em breve vai ver a luz do dia. Se Deus quiser.