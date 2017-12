Como terminar um namoro

Todo mundo já passou por isso. Às vezes ficam marcas no coração, às vezes a marca fica no rosto mesmo, depois de um tapa bem dado. A verdade é que fim de relacionamento é sempre um assunto traumático, não importa se você está do lado do pé ou do lado da bunda.

Estou escrevendo sobre isso porque um amigo me perguntou qual seria o melhor jeito de terminar com uma garota sem magoá-la. Não sou o cara ideal para dar dicas sobre o assunto. Uma vez eu terminei um namoro de seis meses por carta. Quando a garota me ligou para saber o que estava realmente acontecendo, eu atendi o telefone com outra voz e fingi que não era eu. “Felipe? Não, não… ele viajou”, resmunguei, tapando o nariz com a mão para soar como um fanho.

Não precisa me censurar porque tenho pesadelos com essa história até hoje. Sonho que a garota está do lado de fora da minha janela, gritando “Felipe, Felipe… eu sei que era você no telefone…”

Brincadeira, eu não sonho com isso. Seria impossível: eu nem lembro a cara dela.

Em outra ocasião, fui buscar a garota determinado a terminar o namoro assim que ela entrasse no carro. Mas aí ela estava tão linda, mas tão linda… que deixei para terminar no dia seguinte.

Justamente por não ser um bom exemplo, me pergunto: será que há um modo digno de terminar um namoro? Se esta coluna fosse lida em voz alta numa sala de aula, uma garota ingênua levantaria a mão e diria “seja sincero”.

A verdade, porém, é que a realidade é diferente da vida na escola, onde as coisas fazem sentido e as respostas são (quase) sempre baseadas em fatos incontestáveis. Na vida real, ser sincero e dizer o que seu coração manda nem sempre é uma boa idéia. Por mais que você escolha as palavras certas… elas sempre soarão erradas.

O que fazer, então? Saia com sua namorada para jantar. Compre um presente e escreva um cartão com a frase “você será eternamente uma das mulheres mais importantes que passaram pela minha vida”. Se ainda assim ela não entender, diga que você vai fazer intercâmbio… no Iraque. Agora, se a sua namorada estiver muito, mas muito linda, talvez seja melhor deixar para terminar outro dia. Na manhã seguinte, por exemplo.