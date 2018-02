Como é que se diz ‘lançamento carioca’ em Zulu?

Não tenho a menor ideia, mas gostaria de convidar todos os leitores cariocas deste blog (e os turistas que estiverem no Rio também) para o lançamento de ‘Bacana Bacana – As Aventuras de um Jornalista na África do Sul’ na Cidade Maravilhosa.

O evento é amanhã, quinta-feira (14/10), a partir das 19h30, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon (Av. Afrânio de Melo Franco, 290, loja 205 A – tel.: (21) 3138-9600).

Para quem não se lembra, o livro saiu pela Editora Seoman e é baseado na cobertura que fiz da África do Sul durante a Copa do Mundo, em junho/julho. Mas não se preocupe: eu não falo muito sobre a Seleção do Dunga… Se não puder ir ao evento, pode comprar o livro clicando aqui.

Depois da noite de autógrafos, teremos uma festinha. Infelizmente, não posso divulgar mais detalhes por aqui pois será proibida para menores. Mas posso garantir que quem comparecer à Livraria da Travessa vai ganhar uma senha que dará direito a um abraço (homens) e beijo (mulheres) do autor. Além, claro, de drinques psicodélicos e petiscos exóticos.

Se você tiver algum amigo (a) carioca, ele também está automaticamente convidado. Basta chegar na livraria e dizer ‘Bacana Carioca Carioca Bacana’.

Beijos e até lá!

Felipe