Coldplay ao vivo. De graça

More music, my friends. Um pouco de diversão no Dia do Trabalho.

Se você é fã de Coldplay), prepare-se: a partir do dia 15 de maio a banda vai permitir o download gratuito do disco ao vivo ‘LeftRightLeftRightLeft’. Se você, no entanto, tiver a sorte de conseguir assistir a algum show da banda em 2009 (não, eles não vêm ao Brasil), pode receber o disco pessoalmente. Os CDs do álbum serão distribuídos de graça.

De acordo com a banda, o disco é um ‘presente de gratidão’ para todos que compraram os discos do Coldplay mesmo em tempos de crise. “Tocar ao vivo é o que amamos. Esse álbum é um ‘obrigado’ a nossos fãs, as pessoas que nos dão uma razão para continuar fazendo o que fazemos”, diz a banda em seu site.

O disco foi gravado no ano passado em várias cidades durante a turnê mundial de ‘Viva La Vida’. Acima, a capa do disco. Abaixo, o setlist.

1. Glass of Water

2. 42

3. Clocks

4. Strawberry Swing

5. The Hardest Part/Postcards From Far Away

6. Viva La Vida

7. Death Will Never Conquer

8. Fix You

9. Death And All His Friends