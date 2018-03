'Cinema', do Cachorro Grande: Rock é rock mesmo

Gosto da banda Cachorro Grande porque é difícil encontrar roqueiros de verdade hoje em dia. É todo mundo EMO, ou indie, ou alternativo… por alguma razão bizarra, a galera mais nova parece achar que Sonic Youth é mais importante que Beatles – e, obviamente, eles estão errados.

Os gaúchos fazem dois shows em São Paulo para lançar o disco novo, ‘Cinema’. As apresentações acontecem no Sesc Pompéia, em 7 e 8 agosto. Abaixo, um bate-papo com o vocalista Beto Bruno, um cara muito figura, divertido e extremamente autêntico. Vejo você no show.