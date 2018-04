Cat Power: Gritos & sussurros

Antes de sábado à noite, eu nunca tinha ouvido alguém gritar sussurrando.

Confesso que não conhecia bem o trabalho da cantora norte-americana Cat Power antes de ouvi-la no show do último fim de semana em São Paulo. Sempre ouvi dizer que ela era uma ‘musa indie’, o que na minha opinião é uma metáfora para dizer que a garota usa All Star, é bonitinha e… chata.

Quando cheguei ao Via Funchal, achei estranho ver que o local da plateia estava tomado por mesas. Tinha a impressão de que Cat Power era uma cantora elétrica, mais para o lado do rock. Quando ela entrou no palco, entendi que a proposta não era essa.

Cat Power canta como um gato ronronando, e talvez o apelido de Chan Marshall venha daí. Ela também se comporta fisicamente como um felino, no sentido em que ela passa o tempo todo meio arredia. Cat dificilmente ocupa o centro do palco e prefere ficar no cantinho, se contorcendo como uma menininha que está com vontade de ir ao banheiro. Mas ela é tão charmosa que, acredite se quiser, isso foi um elogio.

Todo mundo sabe que Cat Power tem uma voz linda. Ela também. Quando eu disse que ela grita sussurrando é porque tive exatamente essa impressão: ela está prestes a soltar a voz, a explodir seu coração para todo mundo ouvir, mas de repente, no meio da frase, ela para, respira, engole a exaltação. E poderia gritar um mar de emoções, mas deixa sair apenas um riozinho de voz meio rouca e meio grossa, mas totalmente maravilhosa. Ela cria um clima do qual não dá para sair facilmente; é uma névoa que te envolve, te conquista. Cat Power parece meio fora deste mundo, mas é só a impressão: depois de muitos anos doidona, ela jura que está clean.

Difícil definir seu estilo, pensando bem. Como jornalista, tenho a obrigação de rotulá-la para que você não acabe de ler esse texto e saia com a impressão de que eu te enrolei e não disse que tipo de som a mulher canta. Mas desta vez eu vou fazer isso, sim. Se eu disser que é jazz, estarei te passando uma impressão errada; se eu afirmar que é folk, estaria limitando sua música. Eu poderia dizer que ela é uma espécie de filha do Nick Cave com a Martha Wainright, mas você estaria certo em dizer que eu devo estar louco. Também fica difícil encontrar uma definição para seu estilo ao olhar para sua banda, Dirty Delta Blues: uns caras esquisitos, meio góticos, meio beatniks. Adorei o baterista Jim White, apesar de fisicamente ele se parecer com um koala. O cara parecia estar em transe, tocando num estilo que misturava o desvairado Keith Moon, do The Who, com uma pegada de jazz. Às vezes ele se empolgava, às vezes parecia ter esquecido que estava em um palco.

Voltando a Cat Power: a bela garota de 36 anos é frágil, do tipo que dá vontade de abraçar e dizer que ela nunca vai ficar sozinha. É esquisito dizer isso após tantos elogios, mas em alguns momentos do show eu me cansei do seu estilinho. Eu queria vê-la de frente, sob os holofotes mais diretos, queria ver seu rosto e suas expressões de alegria ou dor. Mas ela não me deu nada disso. Eu estava perto do palco, mas não consegui descobrir o filme que passava no seu coração.

Em relação ao repertório, Cat Power apresentou suas canções (sim, ela ainda compõe) e diversas versões de artistas clássicos como The Animals e Billie Holiday (veja uma versão de Don’t Explain abaixo). Cat Power tem um estilo tão dela que muitas versões eu só fui descobrir que eram canções de outros artistas depois de ler a matéria do meu colega, Jotabê Medeiros.

Sim, às vezes o som de Cat Power fica meio repetitivo e parece que ela está cantando a mesma música há meia hora. Mas há uma beleza hipnótica nas melodias que saem de sua boca, como se ela fosse uma pequena e tímida ilusionista da música alternativa. E quem resiste a uma garota linda e talentosa cantando de olhos fechados? Eu não.

