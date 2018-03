Carros e gatas no Salão do Automóvel

A alegria dos fanáticos por quatro rodas já começa no caminho para o Salão do Automóvel, já que eles são obrigados a passar horas dentro de seus maravilhosos carros enfrentando os tradicionais congestionamentos da

Marginal até chegar ao Anhembi. Lá dentro, será a vez de driblar o tráfego intenso… de gente. Vai faltar semáforo para organizar as 600 mil pessoas que lotarão o evento.

Ao entrar no pavilhão, lembrei por que o Salão faz tanto sucesso entre o

público masculino: as belas garotas nos estandes. Cada uma segue ‘design’ do carro que está divulgando: esportivos exigem minissaias, carros de luxo pedem vestidos de noite e caminhonetes vão bem com chapéus e shortinhos de safári – tudo a ver com São Paulo, uma cidade onde o trânsito é selvagem.

Segundo um amigo meu, a idéia de juntar carros e mulheres bonitas no mesmo lugar tem o objetivo de ‘unir o útil ao agradável’, embora eu não tenha entendido exatamente o que ele quis dizer. (Mas que ele está certo, ah, isso está.)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nem todos os homens paqueram as garotas, mas alguns são tão otimistas (e sem noção) que nem se importam com a platéia em volta. Foi assim que ouvi sem querer a seguinte cantada, após a garota explicar que o carro em questão vinha com sete airbags. “Ele tem sete airbags para proteger as suas sete vidas: você é uma gata.” Juro que eu não inventei isso.

Quando o cara foi embora, perguntei para a garota qual era seu carro

favorito. Ela me apontou um 4 X 4 que poderia facilmente servir de tanque se por acaso o Brasil entrasse em alguma guerra. “É bom para levar a família”, ela explicou. “Quantos filhos você tem?”, emendei, imaginando a garota no volante e uma classe inteira do jardim da infância no banco de trás. “Imagina, eu nem sou casada.” Será que se eu comprar o tal carro ela começa uma família comigo?

Depois de olhar os carrões de longe, tomei coragem e entrei em um deles. Não sei por que, mas aquele tradicional cheirinho de carro novo é ainda mais gostoso quando esse carro novo é um Porsche 911 Carrera Targa 4S. Mas graças a Deus a chave não estava no contato, ou eu teria colocado em primeira e atravessado a janela do Anhembi.

Perguntei o preço só por curiosidade: até que nem era muito mais caro que

meu… apartamento. Sou fanático por carros, mas ainda acho que minha casa é um pouco mais confortável para viver do que a minha garagem. Principalmente depois de sair do Salão do Automóvel e pegar um trânsito daqueles na Marginal.

Esse texto foi publicado originalmente no Guia do jornal O Estado de S. Paulo. Clique aqui para ver os vídeos da TV Estadão e TV Limão.