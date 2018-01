Campeão mundial… de mulher

Esse post é para as mulheres não reclamarem mais: o campeão mundial de surf Kelly Slater.

Nós, homens, temos que dar o braço a torcer: o cara manda bem. A lista de conquistas do americano de 35 anos é grande: Pamela Anderson (2002), Gisele Bündchen (2006), Cameron Diaz (2007) e, atualmente, a modelo israelense Bar Refaeli. E para os homens não reclamarem tanto, abaixo está uma foto dela, que, como Gisele, também é ex- de Leonardo DiCaprio. Fora as desconhecidas, né?

Eu sempre quis ser surfista, mas nunca tive tempo ou paciência para aprender. Na minha época, a gente tinha que escolher entre ser surfista e ser roqueiro, entre comprar uma prancha de surf e uma guitarra. Eu escolhi a guitarra, e não me arrependo. Tocar guitarra é uma das melhores formas de conhecer mulheres. E é bem mais divertido ser um rockstar do que um surfstar. A não ser que você seja… o Kelly Slater, claro.