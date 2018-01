Britney está careca de saber

Querida Britney,

sei que você está chateada com o fim do casamento com o Kevin Federline. A gente sabe que você deu a maior força para ele virar rapper e ninguém comprou a idéia. Mas não é culpa sua. Ele é muito ruim mesmo.

SÓ NÃO PRECISAVA ARRANCAR OS CABELOS POR CAUSA DISSO!

Tudo bem, você não arrancou, você raspou com uma maquininha. Mas o resultado é o mesmo, não é? Ou seja, você está careca.

(‘Britney Spears careca’. Nunca pensei que eu fosse escrever essas três palavras seguidas algum dia na vida, mas é exatamente isso que estou fazendo nesse momento.)

Brit, só resta uma coisa a fazer. Assim que você sair da clínica de reabilitação (você devia estar muito louca para fazer uma coisa dessas, né?), ligue para a Sinead O’Connor e proponha um dueto. Aproveitando o clima de Carnaval, vocês poderiam gravar ‘é das carecas que eles gostam mais’ ou ‘Olha a cabeleira da Bri-Bri’ (no chão)’, algo assim.

Nem acredito que o Justin Timberlake gostou do seu novo penteado.

Só mais uma coisa: por que você não ligou para a Paris Hilton e perguntou o que ela achava? Você está careca de saber que ela é um exemplo de louca que sabe muito bem o que está fazendo.