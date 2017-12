Bono ensina o Primeiro-Ministro do Japão a ser cool

Podem falar o que quiser: eu acho Bono o máximo. O cara é talentoso, canta em uma das maiores bandas do mundo, tem uma mansão no sul da França, é casado e tem um monte de filhos com a namorada da escola, passa o ano em turnê pelo planeta e ainda ajuda o mundo a ser um lugar melhor. Hoje, numa folguinha do U2, ele foi tomar uma cervejinha na casa do Primeiro-Ministro do Japão, Shinzo Abe (foto AP). Papo vai, papo vem… Bono convenceu Shinzo a doar uma graninha para sua campanha contra a fome na África. E ainda ensinou Shinzo a ser ‘cool’.

