Blog de papel

Não sei se eu ainda não havia mencionado por aqui, mas na verdade o blog ‘Palavra de Homem’ (este que você está lendo agora, por acaso) começou com uma versão impressa na Revista JT, do Jornal da Tarde. Estou dizendo isso porque vieram me perguntar ‘por que vc não publica o blog no jornal?’. Então é isso: a coluna sai em versão papel, super legal, imperdível, ma-ra-vi-lho-sa, na contracapa da Revista JT (nas bancas todos os domingos). Aproveito para fazer propaganda da Revista JT: ela é muito bem feita, tem uma edição super legal (minha amiga Deborah Bresser), como vc pode ver no site ‘Revista Feminina’, que incorpora a Revista JT. Sou suspeito, mas acho que é a melhor revista de jornal entre todas publicadas em São Paulo. Vale conferir.

Só ‘a nível de’ (adoro essa expressão, 🙂 preview, a coluna desta semana será sobre… a morte do Jece Valadão. Estou escrevendo neste exato momento (17h44). Até lá. Sugestões para as próximas colunas? Aceito.