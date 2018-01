Big Sisters

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eles voltaram! (Elas também, ainda bem.) Se você tinha esquecido do Big Brother Brasil, não se preocupe: a partir do dia 9 o programa volta. Este ano temos uma razão a mais para assistir: às quartas-feiras, depois da série ’24 Horas’, vai ao ar o programa ‘Big Brother Para Maiores’. Será que vão mostrar o que acontece embaixo do edredom?

Bem, só para constar, aqui estão as garotas que você vai cansar de ver de biquíni nos próximos dias (pelo menos isso). De cima para baixo: Analy, Bruna, Carolini, Fani, Íris, Juliana, Liane e Flávia, que entrou no lugar da Yumi (ela dança em um programa do SBT e omitiu isso da produção). A quem interessar, aposto que a catarinense Bruna e a carioca Carolini são as favoritas à musa da casa.

PS. Quem preferir conhecer os participantes masculinos deve entrar no blog da Revista Feminina.