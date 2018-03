Bia Castilho: Beleza sem limites

Chegar em casa do trabalho e encontrar a Bia te esperando: happy hour

Faz tempo que não publico nenhum post da seção ‘Borracharia’, mas agora não resisti. Recebi essa foto da Bia Castilho, ex-No Limite, que acaba de posar para o site Paparazzo (foto de Ernani D´almeida). Acho que não é preciso dizer por que eu não resisti a publicá-la.

Se ela tivesse posado para o site antes do programa estrear, talvez ele tivesse alguma audiência. Eu, pelo menos, teria visto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segue a ficha técnica (pra quê?) da Bia:

Nome completo: Bianca de Castilho Amaral

Bonito nome, mas Bianca de Castilho Amaral Machado ficaria melhor.

Data de nascimento: 21/09/1984

Adoro o ano em que ela nasceu: me lembra o livro do George Orwell (Big Brother, No Limite… tudo a ver)

Signo: Virgem

Me dou muito bem com esse signo. Pode soar estranho o que vou dizer agora, mas meu pai e minha mãe são Virgens.

O que mais gosta em seu corpo: Os olhos

Quando eu vejo as fotos dela, a coisa que eu mais gosto no meu corpo também são os olhos.

Perfume: CK One, da Calvin Klein

Ótimo, me lembra minha música favorita do U2.

Homem bonito: Johnny Depp

Tem gosto pra tudo, já me disseram que sou a cara dele (foi na sala de espera do oftalmologista, a mulher tinha sérios problemas na vista).

Mulher bonita: Fernanda Lima

Mais um ponto em comum: temos o mesmo gosto para mulheres.

O que mais gosta num homem: Inteligência.

U-hu! Me dei bem.

O que não tolera num homem: Burrice

U-hu 2. Me dei bem de novo.

Não vivo sem…: As pessoas que amo

Profundo, isso significa que, se ela se apaixonar por mim, viveremos felizes para sempre.

O que te tira do limite: Nada

Adoro mulheres ilimitadas.