Beyoncé e as outras

Os internautas do site Askmen.com elegem todo ano a lista das Top 99 mulheres de 2007, mais ou menos como eu fiz no final do ano. Com uma pequena diferença: eles recebem 8,5 milhões de votos, enquanto que eu recebo apenas um: o meu, mesmo. E os comentários de vocês, claro.

O site informa que a lista é baseada em itens como ‘sensualidade, inteligência, humor, carisma e ambição’. Então tá.

Acho que eles devem prestar muita atenção ao carisma delas.

Aqui vai a lista deles comentada – muito boa, por sinal.

1. Beyoncé

Não coloquei a Beyoncé na minha lista das Top 10 – 2006 e me arrependo até agora. Mas coloquei a Shakira, o que tem um pouco a ver. Como assim? A Beyoncé é uma ‘Shakira’ americana, e não apenas graças a um par de características semelhantes e maravilhosas. As duas, uma negra, outra latina, poderiam sofrer algum tipo de preconceito nos Estados Unidos, mas não sofrem. Em primeiro lugar, porque são lindas e a beleza sempre acaba reduzindo o preconceito. Em segundo, porque são talentosas e poderosas, e usam esse poder para se dar bem, ganhar dinheiro, fama, sucesso. As duas usam, enfim, o mesmo mercado e a mesma ideologia que poderia acabar com elas para vencer na vida. Elas não querem ser americanas, elas são quem elas são. Enfim, são muito inteligentes, cada uma à sua maneira. E alguém já ouviu a trilha sonora de ‘Dream Girls’, filme que concorre ao Oscar e estréia por aqui este mês? É um absurdo de boa, com Beyoncé cantando hits da soul music que fariam James Brown levantar do túmulo – isso se ele tivesse sido enterrado (ainda não foi).

2. Scarlett Johansson

É, pelo jeito o ano da loirinha com nome de super-heroína de quadrinhos suecos foi bom mesmo. Eu também achei, principalmente por ‘Match Point’, em que ela está uma deusa. Não quero parecer grosseiro, mas a boca de Scarlett é uma das coisas mais… deixa pra lá.

3. Jessica Alba

Desde que apareceu como cowgirl rebelde em ‘Sin City’, Jessica aparece de vez em quando nos meus sonhos. Aí ela virou a mulher invisível em ‘Quarteto Fantástico’, e desapareceu (piadinha infame).

4. Adriana Lima

Uma das duas modelos brasileiras da lista prova que o Brasil é o país com as mulheres mais bonitas, mesmo. A Adriana Lima ficou famosa como namorada do Lenny Kravitz, mas os dois não estão mais juntos. Desde que terminaram ele nunca mais escreveu nenhuma música decente, vai saber por quê. O que importa é que ela está aí, nas paradas.

5. Jessica Biel

Nossa, ela é muito linda (como se todas as outras não fossem). Jessica (olha a intimidade) pode ser conferida (conferida é bom, né?) em ‘O Ilusionista’, com Edward Norton. Sua ‘bieleza’ é de tirar o chapéu.

6. Alessandra Ambrosio

Como diz um amigo meu, ‘essa mulher não existe’. Existe, sim. A outra brasileira da lista é modelo da Victoria’s Secret e mora no exterior. Sorte da minha mulher.

7. Shakira

A colombiana é uma das favoritas da casa, ou melhor, do site… ou melhor ainda, do responsável por este blog. Acho que a Shakira deve ser muito legal, gente fina, sério. E eu até gosto de umas músicas dela! Quer dizer, para falar a verdade, só gosto dos videoclipes.

8. Maria Menounos

Nunca tinha visto a Maria (olha a intimidade aí outra vez), mas descobri que ela apresentava o programa ‘Entertainment Tonight’. Aí quis virar atriz. Boa sorte para a moça e que seus filmes cheguem logo ao Brasil.

9. Angelina Jolie

Dizer o quê da Angelina? Que ela tem lábios de mel? (Por favor não espalhem isso para o Brad ou para a minha mulher) Que ela é legal até demais? Que ela poderia este ano adotar algum adulto de um país de terceiro mundo (Brasil), de repente até um jornalista?

10. Elisha Cuthbert

Ela é a atriz que faz o papel de Kim Bauer no seriado ’24 Horas’. Por respeito ao Jack (ela é filha dele), não vou comentar nada. Apenas que ela é maravilhosa.