Beatles no circo

Juntar Beatles, George Martin e Cirque du Soleil em um mesmo projeto não tem como dar errado. É por isso que ‘Love’ é um projeto tão legal. É o novo show dos canadenses do Cirque du Soleil, baseado na obra dos Beatles. O melhor seria assistir à trupe ao vivo, mas acho que o espetáculo que estreou no Hotel Mirage, em Las Vegas, vai demorar um pouco até chegar no Brasil. Aqui vai uma foto (Reuters) só para você ficar com vontade. Só para lembrar: Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono e Olivia Harrison (mulher de George) assinam embaixo do projeto.

Vamos então ao disco, que acaba de sair pela gravadora EMI. Tudo bem, no fundo é mais uma coletânea dos Beatles, recomendado apenas para fãs (ou para quem não tem discos dos Beatles… existe gente assim?), etc. Mas o lançamento tem um detalhe que faz uma diferença: o material foi remixado pelo eterno produtor dos Beatles, George Martin, e seu filho, Giles, criando uma obra bastante interessante. A forma como as músicas vão se juntando (‘Because’ vira ‘Get Back’, que vira ‘Glass Onion’ e ‘Eleanor Rigby’) cria uma sensação de unidade, apesar de serem todas das diferentes fases da banda. E tem outra coisa muito legal: um novo arranjo de cordas para ‘While My Guitar Gently Weeps’, a maravilhosa canção de George Harrison. Sou suspeito… mas vale conferir.