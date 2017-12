Três vídeos legais

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/W91sqAs-_-g” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Quer ver uma animação engraçada? Vá até o You Tube e digite ‘battle of the bands’. É uma ‘batalha’ muito divertida entre as capas de discos de rock.

Depois aproveite para ver a versão de Alanis Morissette para ‘My Humps’, do Black Eyed Peas. É uma paródia do clipe da sex-symbol-devoradora-de-homens Fergie de rolar de rir. E eu nem sabia que a Alanis tinha senso de humor! (vídeo acima)

Só para terminar: segui a dica do Cri-Crítico, do Guia do Estadão, e vi o vídeo ‘Tarantino’s Mind’. Quem tiver uma folga de 11 minutos e for fã do diretor americano, por favor dê uma olhada. O bate-papo entre Seu Jorge e Selton Mello é muito legal.