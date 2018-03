'Ataque Cardíaco Grill': Comeu, morreu

Dica do meu amigo Marcelo Leite Silveira: Numa época em que todo mundo se preocupa com a saúde, essa matéria sensacional da CBS News prova que idiotas espertos podem se dar bem em qualquer lugar do mundo. O vídeo é sobre o ‘Heart Attack Grill’, uma lanchonete estilo (literalmente) ‘comeu-morreu’ no Arizona, EUA.

A matéria é em inglês e não tem legendas, mas acho que nem precisa: é só ver o tamanho do sanduíche de 8 mil calorias que eles vendem para entender que comer lá é quase um delicioso suicídio. O dono do lugar admite: o sanduíche faz mal (como se alguém tivesse alguma dúvida) e ele depende de pessoas que pensam ‘já-que-vou-morrer-quero-viver-do-meu-jeito’ ou outra filosofia desse estilo. E o cara (que ainda se veste de médico, embora não seja) vai além: se recusa a vender refrigerante ou cerveja light… para falar a verdade, nada que tenha a palavra ‘light’ entra aqui.

Veja abaixo até que ponto a estupidez humana pode chegar.



