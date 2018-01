As top 10 trilhas sonoras para o amor

Como costumo dizer por aqui, ‘cada um cada um’. Com música e sexo é a mesma coisa: cada um tem as suas preferências. Aqui vão as minhas, que começa com o lendário disco de Miles Davis, ‘Kind of Blue’. (Quem for fã deste disco como eu não pode perder o livro ‘Kind of Blue – A História da Obra-Prima de Miles Davis’, do jornalista americano Ashley Kahn).

Os top 10 discos para ouvir naqueles momentos de intimidade (ai, que eufemismo…):

1. Kind of Blue

Miles Davis

2. Let´s Get it On

Marvin Gaye

3. Curtis

Curtis Mayfield

4. Love Supreme

John Coltrane

5. Come Away With Me

Norah Jones

6. Simple Things

Zero 7

7. Maxwell

MTV Unplugged

8. The Best of Nina Simone

Nina Simone

9. Let Love Rule

Lenny Kravitz

10. Angelo Badalamenti

Trilha sonora de ‘Twin Peaks’