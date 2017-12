As top 10 ruivas do cinema

Olhe só o que a atriz Lindsay Lohan disse:

“Tenho um livro chamado ´Redheads´ em minha cabeceira. Li nele que as mulheres ruivas são mais passionais e aparentemente mais sexuais do que as loiras ou as morenas. Realmente acho que tenho mais ‘apetite’ que minhas amigas. Sou mais confiante. Gosto de sexo.”

Em homenagem a Lindsay, uma lista das 10 ruivas mais bonitas da história do cinema:

1. Rita Hayworth

2. Nicole Kidman

3. Claudia Cardinale

4. Deborah Kerr

5. Debra Messing

6. Geena Davis

7. Rene Russo

8. Julianne Moore

9. Lindsay Lohan

10. Jessica Rabbit