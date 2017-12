As Top 10 Músicas de 2009

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/19rG2CHvCQY” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

‘I Gotta Feeling’: A música do Black Eyed Peas é a síntese do pop perfeito

Para aproveitar que o ano acabou, que tal mais uma daquelas listinhas que todo mundo vai criticar? Tudo bem, acho que a função de fazer listas é exatamente essa: um olha e diz que não concorda com isso e aquilo; o outro tem certeza de que eu fiquei maluco; um terceiro reconhece que tem algumas coisas certas, mas a maioria é totalmente absurda.

Este não foi um ano muito bom para o rock. Não vi nada que me chamasse realmente a atenção no estilo. O disco do Arctic Monkeys foi legalzinho, o do U2 também. O Them Crooked Vultures veio como uma promessa, mas sabemos que é apenas um projeto sem muito futuro. Essa geração ‘long tail’ não tem produzido nada muito interessante, pelo menos em termos de artistas que ‘vão ficar’. Há muitas bandas em termos genéricos, mas quase nenhuma que você olha e fica com vontade de saber como eles vão estar soando no próximo disco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem ficar enchendo lingüiça, aqui vai minha lista das melhores músicas de 2009. Não inclui nenhuma música brasileira porque acho que não dá para misturar maçãs com laranjas e porque reconheço que não ouvi o suficiente para emitir uma opinião justa. Portanto, estão aqui apenas artistas internacionais. Espero que você discorde. Numa boa, claro. E que 2010 seja melhor.

1. ‘I Gotta Feeling’ (Black Eyed Peas)

2. ‘New Fang’ (Them Crooked Vultures)

3. ‘Empire State of Mind’ (Jay-Z e Alicia Keys)

4. ‘Moment of Surrender’ (U2)

5. ‘Crying Lightning’ (Arctic Monkeys)

6. ‘Just Dance’ (Lady Gaga)

7. ‘Wrong’ (Depeche Mode)

8. ‘We Are Golden’ (Mika)

9. ‘All is Love’ (Karen O & The Kids)

10.’Your Decision’ (Alice in Chains)