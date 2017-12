As Top 10 Mulheres do Ano

Aproveitando o clima de retrospectiva, aqui vai a lista das melhores mulheres do ano. Antes que as feministas de plantão comecem a arrancar os cabelos curtos, esta não é uma lista de mulheres influentes, importantes ou poderosas (embora toda mulher bonita saiba o poder que a beleza lhe confere). Esta é apenas uma humilde lista das mulheres que mais apareceram no ano, pelo menos no que diz respeito a sensualidade e personalidade. Porque todo mundo sabe que mulher bonita sem personalidade só serve para uma coisa: olhar.

1. Shakira

A cantora colombiana não é a mulher mais bonita do mundo, mas ela está aqui em primeiro graças a sua atitude. Foi o ano dela. Mesmo latina, conquistou os EUA e virou milionária. Shakira (foto acima) canta música pop, mas tem atitude de roqueira. E dança de um jeito que não dá para tirar os olhos. Quem viu o clipe de ‘Hips Don’t Lie’ vai concordar.

2. Scarlett Johansson

Esta é unanimidade. Tem um corpo maravilhoso e uma cara de garotinha… e ainda é uma ótima atriz. ‘Matchpoint’ e ‘Dália Negra’ estão aí para confirmar isso. Scarlett trabalhou tanto este ano que precisa de umas férias. Eu sugiro o Brasil, se o empresário dela estiver lendo isso.

3. Fergie

Adoro mulher que dança com os bracinhos para cima, como já disse antes. E Fergie é a campeã de bracinhos para cima. Ela não é linda, linda, mas tem um ar sexy-vulgar que atrai qualquer homem como mágica. Quem viu o show do Black Eyed Peas no Anhembi (eu vi de pertinho, agradeço aos céus pelo meu trabalho) ficou impressionado. Eu, pelo menos, fiquei. Outra que ganha a gente com o movimento do corpo.

4. Karina Bacchi

Olha ela aí de novo! A atriz (atriz? onde ela atua?) protagonizou a melhor Playboy do ano (a da Angelita Feijó foi a segunda melhor) e ela está aqui apesar da ridícula campanha com o baixinho. Eu não podia esquecer de Karina: a Playboy dela está aqui no meu escritório, do lado do computador (estou lendo as entrevistas com os James Bonds, claro).

5. Paola Oliveira

Ela era a Giovanna da novela ‘Belíssima’, lembra? Adoro esta atriz, que deu sua primeira entrevista ao caderno Variedades, do JT. Sou suspeito para comentar, já que edito o caderno. Mas desde aquela vez, tinha certeza que ela ia estourar. É muito linda, simpática, maravilhosa. E tem aquilo que a gente chama de ‘star quality’ (algo como ‘qualidade de estrela, um carisma especial que atrai o público). Paola, boa sorte e um beijo.

6. Daniella Cicarelli

Cicarelli é chatinha e se acha, mas temos que concordar que ela… é. É incrível como sua beleza exercer uma fascínio nos homens. Além disso, ela não participou de nenhum filme pornô, mas foi a estrela da ‘cena de sexo do ano’. Lembra da praia?

7. Carolina Dieckmann

Outra chatinha (pelo menos é o que a gente vê nas entrevistas) maravilhosa. A beleza da Carolina Dieckmann é um negócio absurdo, hipnotizante. Não dá para tirar os olhos. Tenho que confessar: gostei daquele visual do cabelo loiro-vulgar. Tira um pouco o ar de certinha e de ex-mulher do Marcos Frota.

8. Taís Araújo

Outra atriz de ‘Cobras & Lagartos’, minha novela favorita do ano (até hoje não sei sobre o que era a história, só lembro que tinha uma loja que imitava a Daslu). Tais e Carolina Dieckmann deveriam protagonizar outra novela juntas, mas um pouco mais à noite. O horário das sete é meio pudico, se é que vocês me entendem.

9. Nelly Furtado

Lembra daquela cantorazinha portuguesa que cantava ‘I’m Like a Bird’? Pois é, ela cresceu e virou uma mulher maravilhosa. Alguém já viu o clipe de ‘Promiscuous’? É um dos melhores do ano. Quando ele está passando, eu não consigo mudar de canal. E o melhor: Nelly fala português! Ou seja, ela pode ler este blog e me mandar um e-mail.

10. Flávia Alessandra

Acho que é uma das mulheres mais bonitas do Brasil atualmente. Ela exala sensualidade e beleza. Tem jeito de ser gente fina, também. Ouvi dizer que ela lê minha coluna de domingo na Revista JT, então também tenho que parabenizá-la pelo excelente gosto. Flávia, um beijão. Você é uma excelente atriz e sua Playboy estava muito linda (com todo o respeito).

Ficaram faltando outras favoritas da casa (do blog, no caso), como Juliana Paes, Daniela Sarahyba e muitas outras. Quem quiser acrescentar a própria lista, fique à vontade.