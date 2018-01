Como sempre, não quero criar polêmica, mas aí vai uma listinha das 10 melhores bandas de rock de todos os tempos para abrir a discussão e ver se todo mundo concorda (ô, ilusão…). Dependendo do comentário, posso mudá-la ao longo do dia, ok?

(Obs: essa lista não está de acordo com meu gosto, mas com o bom senso)

1. The Beatles

2. Queen

3. U2

4. The Rolling Stones

5. Led Zeppelin

6. Pink Floyd

7. Black Sabbath

8. Nirvana

9. The Who

10. Ramones