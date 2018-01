A mulher mais sexy do mundo (segundo a FHM)

Borracharia internacional: A revista FHM acaba de eleger as 100 mulheres mais sexies do mundo. (Antes que você pergunte, não, a sigla não significa ‘Felipe Homem Machado’ – piadinha infeliz), Enfim, aqui vai a lista das top 10, escolhidas por meio de 9.7 milhões de votos pela internet. Para ver a lista completa, acesse o site da revista. Como a revista é estrangeira, o site é em inglês, claro. Mas mesmo quem não fala o idioma não vai sentir falta: o que vale mesmo são as fotos, certo? As brasileiras, como sempre, estão na lista: a modelo Alessandra Ambrósio é a 15ª, Adriana Lima é a 21ª e Gisele Bündchen é a 22ª. A campeã é a atriz Megan Fox (foto: Matt Sayles/AP Photo), do filme ‘Transformers’.

A seguir, as top 10 da FHM (For Him Magazine):

1. Megan Fox

2. Jessica Alba

3. Keeley Hazell

4. Elisha Cuthbert

5. Hayden Panettiere

6. Scarlett Johansson

7. Cheryl Cole

8. Hillary Duff

9. Angelina Jolie

10. Keira Knightley

Você concorda com a lista? Quem está faltando? Depois a gente faz um ‘Top 10’ do blog, acho que vai sair um pouco diferente.