As mulheres casadas mais bonitas do mundo

Uma boa notícia para as mulheres casadas: agora vocês também podem ser Miss Universo. ‘Mrs. World’, para ser mais exato. Foi o que aconteceu ontem com a norte-americana Diane Tucker: ela foi coroada ‘Mrs. World’ num evento no resort Sochi March, na Rússia.

(Miss é um tratamento em inglês para mulheres solteiras; Mrs., para casadas.) A dona de casa Diane recebeu a coroa da russa Sofia Arzhakovskaya, ‘Mrs. World 2006’. A Mrs. Brasil, Maria Fernanda Schiavo, já tinha sido Miss Rio Grande do Sul em 2000. Apesar de muito bonita, ela não ficou entre as top 12.