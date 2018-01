O bom de morar em São Paulo

Para celebrar os 453 anos de São Paulo, pensei em fazer uma lista com as 453 coisas que eu mais gosto na Cidade. Aí lembrei que talvez não existam 453 coisas boas em São Paulo. Para piorar, eu não tenho uma seção chamada ‘Top 453’ aqui no blog. Tenho, no entanto, uma seção Top 10, então aqui vai uma listinha com as 10 coisas que eu mais gosto de fazer em São Paulo.

1. Sair para jantar com minha mulher num restaurante thai

2. Tomar cerveja com os amigos na Vila Madalena (acima, foto do bar Quitandinha)

3. Comprar umas revistas gringas e devorá-las tomando milk shake na Vila Boim

4. Pegar uma piscina no clube naqueles dias abafados (antes de chover) e depois almoçar com a família

5. Assistir a um bom show de rock no Via Funchal e Credicard Hall, ou a um concerto no Auditório Ibirapuera

6. Almoçar sushi com saquê no fim de semana na Liberdade

7. Comprar discos na Galeria do Rock, no Centro, ou na Nuvem Nove, no Itaim

8. Passear pelas ruas de Higienópolis com meu cão, minhas havaianas e meu iPod

9. Sair para uma festa na casa de algum amigo

10. Ficar em casa lendo e ouvindo música sem me preocupar com as milhões de coisas que estão acontecendo lá fora

Bom, essas são as minhas. Aguardo as ‘São Paulo Top 10’ de vocês (Quem morar em outra cidade e quiser fazer também, fique à vontade. Este blog é uma grande ditadura democrática).

PS. Eu esqueci de incluir na lista, mas também não tem nada melhor em São Paulo do que sair para uma pizza com vinho tinto no domingo à noite.