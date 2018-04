Anima Mundi: O festival mais animado do Brasil

‘This Way Up’: Animação inglesa é uma obra-prima do humor negro

Se tem um evento em que eu gosto de estar presente na noite de abertura é o festival Anima Mundi. Como não consigo acompanhar as sessões ao longo da semana (o festival começa oficialmente hoje e vai até dia 26 de julho), assistir à noite de abertura é uma boa maneira de ter um pequeno panorama dos filmes. E a seleção dos organizadores é sempre sensacional.

(Leia matéria do crítico Luiz Carlos Merten sobre o festival), além de trechos dos filmes ‘Calças de Iogurte’, do australiano Igor Coric Sheldon Lieberman e ‘Blas e Pupa’, do argentino Ariel López Verdesco. Se preferir, veja um vídeo promocional com vários trechos de filmes.)

Os números do festival são impressionantes: são 400 filmes de 40 países. Entre os que vi ontem, gostei do ‘French Roast’, do francês Fabrice O. Joubert (conta a história de um homem super ranzinza que esquece a carteira na hora de pagar a conta em um café parisiense), ‘Dix’, da produtora Anglo-Francesa Bif (que fala sobre gente com TOC, aqueles caras que tentam pisar apenas em determinados quadrados da calçada), a engraçadíssima série ‘Log Jam’, do húngaro Alexei Alexeev (uns bichos muito loucos encontram um caçador idiota e seu cachorro mais idiota ainda) e ‘This Way Up’, dos ingleses Smith & Foulkes (dois coveiros lutam para conseguir enterrar o corpo de uma velhinha).

Anime-se: O Anima Mundi é um dos programas mais legais do ano em São Paulo. Acontece no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, (11) 3823-4600) e no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, (11) 3113-3651)