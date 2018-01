Feliz 2008!

Estou de volta… pero no mucho. Ainda estou pegando no tranco, talvez como você, vítima dos excessos de fim de ano. Mas só para começar 2008 com o pé direito, nada melhor do que uma boa companhia, (pouco) vestida, de branco, na praia. Para esta ocasião especial, escolhi a atriz Nathália Rodrigues (Felipe Lessa/Paparazzo).

Existe presente de réveillon? Agora existe.