Para dividir com os outros Beatlemaníacos como eu: vejam abaixo a abertura do The Beatles Rock Band, videogame que permitirá que os usuários ‘toquem’ as músicas da maior banda de todos os tempos.

O game sai dia 9 de setembro. Mais informações, clique aqui.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/FjfAXCKLcfk” width=”560″ height=”340″ wmode=”transparent” /]