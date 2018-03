A solução é o poli-amor

Eu adoraria ter a atriz Penélope Cruz como companheira de poli-amor. Tenho certeza de que eu iria poli-amá-la

Em alguns países árabes é permitido aos homens manter oficialmente relacionamentos com mais de uma mulher. Dizem que até com quatro ao mesmo tempo, veja só. A única exigência é que o marido pague os gastos das mulheres e não deixe faltar nada em casa. Não sei quanto custa uma burca Louis Vuitton, mas acho que a conta no fim do mês deve ser bem salgada. Mesmo assim, o costume continua vivo. Por quê?

Porque os árabes oficializaram a teoria do poli-amor. Eu nunca havia pensado por esse lado até encontrar um amigo meu em Curitiba. Não, ele não é árabe. Está mais para alemão, para falar a verdade. Mas veio com esse papo de que o poli-amor é a saída para todos os nossos problemas. No início, achei que ele estivesse bêbado. Depois, comprovei que ele estava mesmo bêbado, mas que a teoria até que era interessante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O poli-amor é o sentimento máximo masculino dividido entre algumas mulheres. Homens assim são chamados de ‘galinhas’, ‘cafajestes’ e outros elogios desse tipo. Mas não é nossa culpa. Fomos criados desde a pré-história para viver o poli-amor, mas em algum trecho do caminho a sociedade ocidental nos proibiu.

O poli-amor nada mais é do que a vontade de estar com pessoas diferentes em situações diferentes. Vamos supor que você adore ir ao cinema com uma garota, mas não tem tanto interesse assim em passar a noite com ela. Ou digamos que você seja apaixonado pelo corpo de uma mulher, mas não aguenta ouvi-la cinco minutos quando ela abre a boca.

Por que não podemos ter uma garota para ir ao cinema e outra para levar para casa? O poli-amor resolve esse tipo de problema. Cada mulher tem uma qualidade em que é superior às outras. O poli-amor permite que você descubra – e aproveite – a maior qualidade de cada ser humano. O problema para a aceitação desse conceito é que a sociedade exige que a gente tenha e faça tudo com uma pessoa só. E isso cria uma ansiedade, porque nenhuma mulher é completa. Infelizmente, a ciência ainda não produziu nenhum Frankenstein parecido com a Alessandra Ambrósio. Então o cara começa a se lembrar dos bons momentos com suas outras companheiras de poli-amor e corre o risco – coitadinho – de cair em tentação.

Você provavelmente vai achar esse papo machista – concordo que ele pode dar essa impressão à primeira vista. À segunda, também. Mesmo assim, acho que a teoria do poli-amor não pode ser aplicada aos homens. Por quê? Não sei, estou apenas defendendo meus amigos. Talvez seja melhor você perguntar aos árabes.