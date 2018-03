A sexta-feira será heavy metal em São Paulo

Amigas e amigos,

vocês sabem que não é raro eu apelar para outras pessoas em determinadas ocasiões. Na próxima sexta-feira, dia 19 de março, teremos dois bons shows de heavy metal em São Paulo. O primeiro é o Dream Theater no Credicard Hall, banda americana de metal melódico-progressivo que está lançando o disco ‘Black Cloud & Silver Linings’ com abertura do Bigelf. O Dream Theater, aliás, acaba de anunciar que vai abrir a próxima turnê do Iron Maiden, que lança o disco novo ‘The Final Frontier’ até o fim do ano.

Na mesma sexta-feira, 19, toca no Clash Club a banda Overkill, que fez bastante sucesso entre o público thrash metal nos anos 80/90. Como tenho um amigo que é muito fã da banda, pedi a ele para escrever alguma coisa sobre o show. O texto do headbanger Roger ‘666’ Souza você confere abaixo. Up the Irons!

Overkill em São Paulo

Roger ‘Metal’ Souza

Era 16 de junho de 2001 quando o OVERKILL pousou em asfalto brasileiro pela primeira vez para tocar no Olympia (que saudades!). Mas para alegria de uns e decepção de outros, produtores marcaram o show do Helloween no mesmo dia, no Via Funchal. Conclusão: público Overkill = 1000 headbangers; público Helloween = 7000 pessoas.

Eu sou fã incondicional da banda e do Heavy Metal anos 80 e apesar de gostar do Helloween que estava lançando o ótimo ‘The Dark Ride’, não tive dúvidas sobre qual show conferir. Overkill na cabeça, pois já tinha assistido ao Helloween outras vezes e, mesmo se não o tivesse feito, iria ao Olympia sem pestanejar (o Helloween até faria um show extra no dia seguinte, mas depois da sonzeira que foi o Overkill não teria mais para ninguém, então abortei de primeira).

Estava na Woodstock Discos, no centro de São Paulo, quando observei na prateleira de lançamentos o ‘Taking Over’ e pedi ao Walcyr (dono da loja) para me deixar vê-lo de perto. Quando virei a contracapa, fiquei fascinado pela imagem de um crânio com asas, muito bem ilustrado. Bom, comprei o disco imediatamente só pelo desenho sem nem saber o que escutaria. Para quem conhece, não preciso nem dizer o quanto ele é mortal.

‘Deny the Cross’, ‘Powersurge’, ‘Wrecking Crew’, ‘Fatal is Swallowed’ são petardos inesquecíveis, o play inteiro é excelente. E o show no Olympia foi incrível, um dos mais thrash metal que já fui. Foi enérgico e muito visceral. Agora o Overkill retorna para dois shows no Brasil:

São Paulo

Dia 19 de março no Clash Club – Rua Barra Funda, 969. Classificação etária: 16 anos

Horário: 19h30 (abertura Machinage) e 21h (início do Overkill pontualmente)

Ingressos: R$ 90 (meia-entrada / promocional) e R$ 150 (camarote)

Postos de venda: Galeria do Rock – Die Hard (11 3331-3978) / Mutilation (11 3222-8253) / Paranoid (11 3221-5297) / Metal CDs (Santo André/SP – 11 4994-7565) / Metal Mania (Campinas/SP – 19 3236-1715)

Venda pela internet: www.ticketbrasil.com.br. Informações: 11 3661-1500 / www.clashclub.com.br / www.radiocorsario.com

Recife/PE

Dia 20 de março no Sport Club do Recife

Horário: 22h; Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 60,00 (social com doação de 1 kg de alimento ou 1 livro)

Postos de venda: lojas Blackout Discos, Gramophone, Disco de Ouro e Abbey Road

Venda pela internet: www.incartaz.com; Informações: 81 3221-2091

A atual formação do OVERKILL conta com Bobby ‘Blitz’ Ellsworth (voz), Dave Linsk (guitarra), Derek Tailer (guitarra), D.D. Verni (baixo) e Ron Lipnicki (bateria) e o novo álbum da banda se chama ‘Ironbound’.

Infelizmente, haverá também o show do Dream Theater no mesmo dia. Quem gosta de heavy metal sabe que isso é um sofrimento para todos nós, headbangers.