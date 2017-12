A pedidos, mais uma foto do desfile da Victoria’s Secret. A foto é de Mario Anzuoni (Reuters) e as modelos são Selita Ebanks, Gisele Bundchen, Karolina Kurkova, Adriana Lima e Izabel Goulart. O desfile foi no dia 16 de novembro, mas vai passar na TV… veja post anterior.

