A melhor balada do fim de semana

São Paulo é uma cidade cheia de problemas, poluição, violência, trânsito… mas daí a gente lembra da variedade de shows, baladas e afins e percebe que a cidade não é tão ruim assim. Na semana passada teve show do Black Eyed Peas e New Order; e sábado (25/11) tem Nokia Trends.

O Nokia Trends é uma balada incrível (pelo menos as edições anteriores foram muito legais), super moderna e bem produzida.

O evento é dividido em três áreas: Nokia Trends Live (shows ao vivo), Nokia Trends Club (DJs) e Nokia Trends Connecting Street (exposição de arte e multimídia, incluindo o Resfest Mobile). Confira os horários:

Nokia Trends Live Stage

22h00 – Digitaria

23h20 – Soulwax Nite Versions

00h40 – Hot Hot Heat

02h00 – We are Scientists

03h20 – The Bravery

04h40 – Ladytron (foto)

6h00 – 7h00 – DJ Set

Nokia Trends Club Stage

22h – Carlo dall’Anese

23h – Leozinho

23h50 – Claudinho I

0h40 – Renato Ratier

1h30 – Dominik Eulberg

3h30 – 2 Many DJs

5h – James Holden

7h – 8h – Mau Mau

VJs: Bijari & Anyone

Como é muito provável que o público do Nokia Trends vai encher a cara, aqui estão alguns telefones úteis (só idiotas bebem e acham que podem voltar para casa dirigindo):

Táxi Cooperativa – Ponto de Táxi 1543/ Parque Anhembi, telefone: 11. 6221-5930 ou 6221-3015;

Nokia Trends 2006: Sábado, 25/11. Anhembi/ Arena Skol. R. Olavo Fontoura, 1209, portão 30. Estacionamento: Rua Olavo Fontoura, entre os portões 21 e 22 (Preço R$ 20). Ingressos: R$ 120. Info: www.ticketmaster.com.br – 6846-6000 ; Censura: 18 anos; www.nokiatrends.com.br