É caro? É. Mas vai ser a melhor balada do fim de semana. Vai, inclusive, durar o fim de semana inteiro. É a festa Itaipava House Resorts Summer 2006, um fim de semana com música eletrônica (house, principalmente), um lugar maravilhoso… e até um campo de golf para quem quiser dar umas tacadas antes do almoço.

O evento vai ser no Blue Tree Park Paradise Golf & Lake Resort, um super hotel a uma hora de São Paulo. A festa para 700 pessoas terá programação para quem gosta de passar o dia na saúde (trilhas, futebol e golf) e a noite na balada (open bar). A atração principal, no sábado à noite, é a dupla de DJs e produtores britânicos do Copyright (foto acima), que vêm ao Brasil pela primeira vez para divulgar o trabalho do selo Defected in the House. Os DJs brasileiros , Buga, Gui Pimentel Marcello Pastore, Paulinho Boghosian e meu amigo Mário Fischetti também vão estão no line-up.

A programação começa na sexta às 15h e vai até domingo às 16h. Agora que você ficou com vontade, os preços (para saber o que está incluído, contatos abaixo):

Mulher: de R$ 624 a 1.400

Homem: de R$ 1.000 a 5.000

Casal: de R$ 2.400 a 3.000

Mais informações: www.houseresorts.com.br

Tels. 3051-6196/3367/3064