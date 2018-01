A idéia mais ridícula do Brasil

Li hoje na Folha de S. Paulo que na sua primeira audiência com o presidente Lula, a ministra do Turismo Marta Suplicy propôs a criação da ‘Cidade dos Automóveis’ no ABC. Se a informação é realmente verdadeira, acho difícil alguém superá-la no quesito ‘idéia mais ridícula do Brasil’.

Sério, será que é má vontade minha ou a proposta é uma das coisas mais irrelevantes já imaginadas por uma pessoa pública no País? (E olha que a competição é difícil) Por favor, me respondam. Quer dizer que essa é a melhor idéia que Marta conseguiu apresentar na sua primeira reunião como ministra do Turismo? Uma ‘Cidade dos Automóveis’ no ABC?

Praias paradisíacas? Nada disso. Serras maravilhosas, cortadas por cachoeiras repletas de vida animal exótica? Esqueça. O que o Brasil precisa para se tornar uma potência turística é mesmo uma ‘Cidade dos Automóveis’ no ABC. Mais precisamente em São Bernardo do Campo, teria sugerido o presidente, que “se mostrou simpático à idéia”.

Vamos imaginar o lindo passeio: o pai pega o filho pela mão e diz: ‘filhinho querido, vamos visitar a Cidade dos Automóveis de São Bernardo?’ E daí os dois entram no carro e vão até o ‘parque’ de carros. Chegam lá e param o carro num estacionamento maravilhoso. ‘Já começou o passeio, papai?’, pergunta o filho. ‘Claro, meu filho. O universo do automóvel começa no estacionamento’. E por aí vai: o Átrio dos Semáforos, com incríveis faróis de várias cores; o Espetáculo do Crescimento do Trânsito, onde pai e filho podem entrar num simulador e passar o resto do passeio… dentro do carro; Show de Buzinas, com buzinas tocando o hino do Corinthians e a Internacional Socialista. Próximas atrações do ‘parque’: Aventura no Farol, onde uma criança de rua faz malabarismo esperando o vermelho virar verde; Passa a Carteira, onde os ex-bandidos Zoínho e Bufunfa mostram como se defender de assaltantes que roubam no farol.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja bem: essa idéia genial não é para atender a lobby de sindicalistas do ABC, puxar o saco das montadoras ou qualquer outra razão mais nobre. De jeito nenhum. A idéia é realmente tão boa que não consigo imaginar um programa familiar mais legal para o fim de semana. Pauta da próxima reunião entre Lula e Marta: GaranhunsWorld.