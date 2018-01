A capa da próxima Playboy

Desculpem repetir o tema do post (o anterior também foi da seção ‘Borracharia’). Prometo que o próximo será mais cabeça. Este é só para revelar quem será a capa da Playboy de fevereiro.

Será Gracyanne (nossa, quanta letra) Barbosa, dançarina do grupo Tchaka Bum! (quem?) e Rainha da Bateria da Salgueiro (ah, tá). As fotos serão de JR Duran.

A seguir, trecho do release da moça:

“Quando questionada sobre seu belo corpo, Gracyanne, diz que: “faço musculação todos os dias quando estou no Rio de Janeiro. Quando estou fora fazendo show, danço no palco que queima muitas calorias e normalmente procuro uma academia local se não tiver no hotel. Minha alimentação no café da manhã é comer frutas, pão integral, queijo branco e peito de peru, no almoço e no jantar, só como carne branca, arroz integral, batata cozida, macarrão sem qualquer molho, muitos legumes, verduras e frutas. Não como de jeito nenhum, refeições com óleo e sal”.

Então tá: Ainda bem que ela vai estrelar a seção de fotos, não o Entrevistão.