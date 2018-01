A partir desta semana, o Estante de Letrinhas apresenta a série Quando a Literatura Transforma, com relatos de seis pessoas que tiveram a vida modificada pelos livros.

A primeira história é a do jornalista e escritor Caio Tozzi, autor de Tito Bang! e O Segredo do Disco Perdido, entre outros. Documentarista, Tozzi também assina Ele Era Um Menino Feliz, sobre os 30 anos do Menino Maluquinho, personagem de Ziraldo, e A Vida Não Basta.