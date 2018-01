Vídeo: Como escolher livros para crianças

Quem nunca ficou perdido ao olhar as prateleiras de livrarias e bibliotecas? Neste vídeo, Denise Guilherme, fundadora de A Taba, dá dicas sobre como escolher bons livros de literatura infantil.

Este é o terceiro vídeo com especialistas sobre literatura infantil.

No primeiro (clique aqui para ver), conversei com pedagoga, professora e contadora de histórias Edi Fonseca sobre leitura para bebês e crianças pequenas. Na segunda entrevista (clique aqui para ver), Cristiane Rogerio, jornalista, pesquisadora e coordenadora da pós-graduação O Livro Para a Infância, de A Casa Tombada, fala sobre a relação dos adultos com as obras para crianças e indica alguns títulos.

