Não são apenas as crianças que se encantam com a chamada literatura infantil: os adultos também! Na entrevista a seguir, Cristiane Rogerio, jornalista, pesquisadora e coordenadora da pós-graduação O Livro Para a Infância, de A Casa Tombada, em São Paulo, fala sobre o assunto e indica algumas obras para leitores de todas as idades:

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

Também no Twitter: Siga!

E agora no Instagram: Acompanhe!