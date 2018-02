Velho amigo em novas histórias

O menino que chamava cadeira de sentador, travesseiro de cabeceiro, colher de mexedorzinho e leite de suco de vaca acaba de ganhar novos amigos. No recém-lançado Os Amigos do Marcelo, Ruth Rocha dá vida novamente ao personagem que criou 36 anos atrás.

A escritora relembra Teresinha, a garota que era a mais quieta da rua até conhecer a sapeca Gabriela. Lembra também do Caloca, o menino que tinha um monte de brinquedos e aprendeu a emprestá-los, e do Catapimba, o craque do time que ensinou os amigos a jogarem bola.

E chegam novos companheiros: uns moram na rua, outros são da escola e há também os filhos dos amigos dos pais de Marcelo. Cada um, de um jeito, fazem Marcelo ser o que é.

Com lindas e coloridas ilustrações de Alberto Llinares, Ruth Rocha fala das brincadeiras de criança, dos jogos que reúnem as turmas e de companheirismo. No fim do livro há cinco jogos para fazer em casa ou na escola.

Serviço

Os Amigos de Marcelo

Escritora: Ruth Rocha

Ilustrador: Alberto Llinares

Editora: Salamandra

Preço: R$ 30