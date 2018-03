Era uma vez…

Só há uma maneira de começar uma história, explica o lobo ao coelho nas primeiras páginas do divertido Use a Imaginação (Mas Cuidado Com o Que Você Deseja!), lançamento de Nicola O’Byrne, da Editora Brinque-Book.

Aqui, um coelho entediado com jeitinho de criança encontra um lobo, e eles começam a conversar. O lobo se propõe a ajudá-lo a acabar com o tédio criando, juntos, uma história. “Eu sou bibliotecário, sabe, e os bibliotecários conhecem todas as histórias”, diz.

Mas como começamos? O lobo explica, então, que é preciso usar a imaginação: “Criar palavras e figuras na sua cabeça para contar uma história”.

O coelho passa a imaginar e o lobo tenta direcionar sua imaginação para uma história que, digamos, o favoreça. Enquanto o coelho pensa em naves espaciais, bananas e ratos, o lobo sugere um conto de fadas com um vilão, um animal maior e sugere que seu interlocutor coloque uma capinha vermelha em vez de um uniforme espacial ou um chapéu de pirata.

O texto não deixa clara a real intenção do lobo. Os dois parecem estar se divertindo criando juntos a tal história. São os desenhos, o olhar do lobo, que levantam a dúvida: Será que ele está brincando ou quer pegar o coelhinho? O leitor descobre o que de fato o lobo quer quando o coelho resolve usar de verdade sua imaginação.

O projeto gráfico de Use a Imaginação (Mas Cuidado Com o Que Você Deseja!) brinca com letras em diferentes formatos, cores e tamanhos – o que dá para ver logo na capa. E traz ainda uma surpresa: uma grande folha dobrada, que se abre, revela a imaginação do coelho.

Leitura divertida para crianças pequenas – compartilhada, a partir de 2 anos, e independente, a partir dos 7.

Nicola O’Byrne escreveu e ilustrou o Use a Imaginação. A autora, nascida em Suazilândia, na África, cresceu em Singapura e morou em várias partes do mundo, de Papua Nova Guiné, no Quênia, à várias cidades do Reino Unido e hoje está em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tem 14 livros publicados no exterior desde 2011, como escritora e ilustradora ou com parcerios.

Serviço

Use a Imaginação (Mas Cuidado Com o Que Você Deseja!)

Autor: Nicola O’Byrne

Tradução: Gilda de Aquino

Editora: Brinque-Book

Preço médio: R$ 39,90

(Bia Reis e Cristiane Rogerio)